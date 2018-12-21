Bariyerin Üzerinden Uçan Otomobilin, Tünelin En Yüksek Noktasına Çarpması Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Slovakya'da, bir otoyolda, Hollywood filmlerinde görülebilecek türden bir trafik kazası yaşandı. 44 yaşındaki Rocny Bardejovcan'ın kontrolündeki araç bariyerin üzerinden havalanarak, tünelin girişindeki en üst noktaya çarpıp takla attı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otoyolun güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, bir otomobil boş olduğu görülen yolda ilerlerken görülüyor. Aracın sürücüsü otoyolda bulunan bir tünele girmek üzereyken, yol kenarında yer alan beton bir bariyere çarpıyor ve çarpma sonucu kısa süre havalanarak tünelin tavanına çarpıp, takla atarak tekrar yola düşüyor. Otomobil, yere düştükten sonra da bir süre takla atarak ilerledi.

SÜRÜCÜ YARALANMADAN KURTULDU

Alkol testi yapılan sürücünün sonucu olumsuz çıktı. Rocny Bardejovcan, perte çıkan arabadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA