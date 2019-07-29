DHA DIŞ- Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu
Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttuVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu.
Fabrikaya giren ayı işçileri korkuttu
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da su ürünleri fabrikasına giren ayı, işçilerin korkup kaçmasına neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Rusya'nın Sahalin adasında yer alan su ürünleri fabrikasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ayının fabrikaya girdiği; o sırada çalışan işçilerin dönüp ayıya bakarak yaşadıkları olaya anlam vermeye çalıştıkları görüldü. Ardından panik yaşayan 10 kişilik işçi grubu, farklı yönlere doğru koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah sözler: Dış politikamızın en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir
Son Dakika Güncel Haberleri