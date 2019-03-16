Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı

Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

Dha Dış - Eyfel Kulesi'nin Işıkları 'Yeni Zelanda' İçin Karartıldı

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliam nedeniyle Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürüldü.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Eyfel'den görüntü

Kaynak: DHA
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