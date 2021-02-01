DHA DIŞ -Etna Yanardağı uykusundan uyandı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan lav ve dumanlar yükseldi. Etna Yanardağı, aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçerek patladı. Yanardağın lav püskürtmesi sebebiyle Katanya havaalanının faaliyetlerinde kısıtlamaya gidildi.

YÜKSEKLİĞİ 3.326 METRE

Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna Yanardağı'nın şu anki yüksekliği 3.326 m olmakla beraber zirvedeki püskürmelerle bu yükseklik zaman zaman değişmektedir.Etna Yanardağı, 1865'teki yüksekliğine göre 21,6m daha alçaktır. İtalya'da Alplerin güneyindeki en büyük dağdır. 1190 km² alan kaplamakta, taban çevresi 140 km'ye varmaktadır. İtalya'nın en büyük üç aktif yanardağından biridir, yüksekliği en yakın rakibi Vezüv'ün üç katı, Stromboli'nin 3,5 katı kadardır. 2013'te Dünya Mirası ilan edilmiştir.Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna'da son büyük patlama 1992 yılında gerçekleşmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı