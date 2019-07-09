DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldıBosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit...
DHA DIŞ - Erdoğan, Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit görenine katıldı
Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırım kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katılarak soykırım kurbanlarını andı.
Kaynak: DHA
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