DHA DIŞ- Erdoğan, Şi ile heyetler arası görüşme yaptı

Çin, (DHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA