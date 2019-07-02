DHA DIŞ- Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı

DHA DIŞ- Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

DHA DIŞ- Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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-Görüşmeden görüntüler


- Çin
Kaynak: DHA
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