DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü
Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştüJaponya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
DHA DIŞ- Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü
Japonya, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği' isimli sergiyi ziyaretinin ardından Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi.
Japonya'nın Kyoto şehrinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.
Kaynak: DHA
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