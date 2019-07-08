DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.

DHA DIŞ - Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in anıt mezarını ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

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-Ziyaretten görüntüler


Kaynak: DHA
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