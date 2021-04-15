DHA DIŞ Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
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DHA DIŞ Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısıIRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

IKBY tarafından Erbil Uluslararası Havalimanı'na akşam saatlerinde füze saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu. IKBY İçişleri Bakanlığı'nca, saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde duyulan patlama sesinin ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri ise saldırıda en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığı bilgisini paylaştı. Saldırı nedeniyle ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndan siren seslerinin duyulduğu kaydedildi.

ERBİL VALİSİ HOŞNAV: KORKAKÇA BİR TERÖR SALDIRISI

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, havalimanında can kaybı ve hasara yol açmadığını belirttiği saldırıyı kınadığını açıkladı. Hoşnav, "Korkakça bir terör saldırısı. En yakın zamanda detayları paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

DHA DIŞ Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
DHA DIŞ Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
DHA DIŞ Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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