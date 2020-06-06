DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı
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DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı

Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralıVIDEO YOKEndonezya, (DHA)- Endonezya'da, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopteri düştü.

06.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:27

DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı

VIDEO YOK

Endonezya, (DHA)- Endonezya'da, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopteri düştü. Kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaranlandığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya bağlı Cava adasında, askeri eğitim tatbikatı sırasında MI-17 tipi helikopter düştü. Helikopterin neden düştüğüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Meydana gelen helikopter kazasında 4 askerin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Kazadan önce helikopterin uçuş öncesi kontrolünden geçtiğini ve iyi durumda olduğunu söyleyen Endonezya Ordu sözcüsü Nefra Firdaus, Olayda dört mürettebatımız hayatını kaybetti ve beş kişi de yaralandı. Helikopterin düşme nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı? dedi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

DHA DIŞ -Endonezya'da helikopter kazası 4 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

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