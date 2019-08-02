DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde depremEndonezya, (DHA)- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2.08.2019 16:08
DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya, (DHA)- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Kaynak: DHA
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