DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde depremEndonezya, (DHA)- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya, (DHA)- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Kaynak: DHA
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