DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2.08.2019 15:51
DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Deprem anı
-Otoparkta panik yaşayan insanlar
-Deprem sonrası sokağa çıkan insanlar


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et