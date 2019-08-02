DHA DIŞ- Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Görüntü Dökümü
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Görüntü Dökümü
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-Deprem anı
-Otoparkta panik yaşayan insanlar
-Deprem sonrası sokağa çıkan insanlar
Kaynak: DHA
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