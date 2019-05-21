Dha Dış - Durağı Kaçırınca Şoförün Gırtlağına Sarıldı

– Çin'de yaşlı bir adam, otobüste ineceği durağı kaçırınca seyir halindeki otobüsün şoförünün gırtlağına sarıldı.

Olay, Çin'in Henan eyaletinde yer alan Nanyang şehrinde meydana geldi. Otobüste bulunan kameraya yansıyan görüntülerde, 60 yaşındaki bir adamın ayağa kalkarak, otobüste açık olan arka kapıya doğru ilerlediği görülüyor. Yaşlı adam inmeden önce kapılar kapanıyor ve otobüs hareket etmeye başlıyor. Bunun üzerine ineceği durağı kaçıran yaşlı adam sinirlenerek, şoföre bağırmaya başlıyor. Ardından seyir halindeki otobüste şoföre doğru ilerleyip, şoförün gırtlağına sarılıyor. Bunu gören otobüsteki yolcuların bir kısmı büyük panik yaşarken, birkaç yolcu ise olaya müdahale ediyor.

Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği yaşlı adamın, polise teslim edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Yaşlı adamın otobüste açık olan arka kapıya doğru ilerlemesi

-Otobüsün kapılarının kapanıp, hareket etmesi

-Yaşlı adamın otobüsten inememesi üzerine, şoföre bağırmaya başlaması

-Yaşlı adamın seyir halindeki otobüste şoförün gırtlağına sarılması

-Birkaç yolcunun olaya müdahale etmesi

-Bazı yolcuların panik yaşaması

Kaynak: DHA