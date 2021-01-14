DHA DIŞ -Dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı'na 250 milyon euroluk peyzaj

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı için 250 milyon euroluk peyzaj yapılacak.

Fransa hükümeti, başkent Paris'te bulunan dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı'nın bakımı için kesenin ağzını açtı.Ülkenin simgesi olan ve dünyaca ünlü Şanzelize Bulvarı için peyzaj çalışmasının maliyetinin ise 250 milyon euro olduğu ifade edildi.Mimari olarak daha çok yeşil alan eklenecek bulvarın çalışmasına 2024 yılında başlanacak. Peyzaj tasarımda Louvre Müzesi ve Zafer Takı arasındaki asfalt ve betonunun azaltılması ve yeşil alanlara ağırlık verilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı