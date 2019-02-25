Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi Oturumunda Konuştu
Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İnsan Hakları Konseyi oturumunda konuştu
İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'de katıldığı İnsan Hakları Konseyinin 40. Oturumunun 'yüksek seviyeli' bölümünde konseye hitap etti.
Kaynak: DHA