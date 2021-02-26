DHA DIŞ –Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hırvatistan ile dayanışma içerisindeyiz

Resmi temasları kapsamında Hırvatistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deprem bölgesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, "Deprem nerede ya da afet nerede yaşanırsa yaşansın dayanışma içinde olmak gerekir ve o ülke ve halkları da desteklemek gerekir.

Resmi temasları kapsamında Hırvatistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu deprem bölgesinde düzenlenen ortak basın toplantısında, "Deprem nerede ya da afet nerede yaşanırsa yaşansın dayanışma içinde olmak gerekir ve o ülke ve halkları da desteklemek gerekir. Biz Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra bu dayanışmayı Hırvatistan'dan ve Hırvat halkından gördük" dedi.

Resmi temasları kapsamında Hırvatistan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, deprem bölgesi Petrinja'da düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sisak-Moslavina ve Petrinja'de meydana gelen depremden dolayı Türk hükümeti ve Türk halkı adına geçmiş olsun dileklerini ve taziyelerini ileten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dost ve müttefik Hırvatistan'a olan ziyaretimizi burada başlatmak istedim ve özellikle bu ziyaretimizi organize eden ve bizleri buraya getiren 2 Başbakan Yardımcısına ve dostum Gordan'a da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"HIRVAT BAKANLAR BÜYÜK BİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYOR"

İki gün önce 4.1 şiddetinde bir depremin daha olduğunu ve bunun için de ayrıca geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, Hırvat bakanların bu depremde oluşan hasarları gidermek için ve yine bu yıkılan yerlerin yeniden inşası için 'gerçekten aralıksız ve büyük bir özveri ile' çalıştığını belirterek, "Bunu biz Türkiye'den görüyoruz ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM NEREDE YA DA AFET NEREDE YAŞANIRSA YAŞANSIN DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAK GEREKİR"

Deprem ve afetlerin ve Covid-19'da da görüldüğü gibi salgınların hayatın bir gerçeği olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu "Türkiye bir deprem ülkesi. Dostum Gordan'ın da söylediği gibi maalesef acı tecrübelerimiz var. Bu acı tecrübelerden şunu öğrendik. Afetlere, deprem başta olmak üzere hazırlıklı olmak gerekiyor. İkincisi ise deprem nerede ya da afet nerede yaşanırsa yaşansın dayanışma içinde olmak gerekir ve o ülke ve halkları da desteklemek gerekir. Biz Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra bu dayanışmayı Hırvatistan'dan ve Hırvat halkından gördük. En son İzmir depreminden sonra beni ilk arayan dostlarımızdan bir tanesi de dostum, arkadaşım Gordan olmuştu. Biz de bu anlayışla, burada meydana gelen depremden sonra Hırvatistan'a ulaşan ilk ülke olmak istedik. Deprem ve afetlerle mücadele için kurduğumuz AFAD hemen bölgeye intikal etti. Hırvatistan'ın her bölgesinde kalkınma projelerini destekleyen TİKA'mız zaten sahadaydı. Yine Hırvatistan'da faaliyet gösteren firmalarımız da Türk insanının hassasiyetini burada gösterdiler. Tüm kurumlarımıza ve şirketlerimize de çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"EDİNDİĞİMİZ BU TECRÜBEYİ DOST HIRVATİSTAN'LA PAYLAŞMAK İSTERİZ"

"Bundan sonra da afetlerle ve felaketlerle mücadele için Türkiye'de edindiğimiz bu tecrübeyi dost Hırvatistan'la paylaşmak isteriz" diyen Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca deprem bölgelerinin yeniden inşasında da elimizden gelen desteği vermek isteriz. Elazığ'da deprem oldu, şehri yeniden inşa ettik, konutlar artık vatandaşlarımıza teslim edilmeye başladı. İzmir'deki depremden sonra yine hemen inşaat sürecini başlattık. Ağustos ayında vatandaşlarımıza sıfır, yeni konutlar inşallah teslim edeceğiz. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz Arnavutluk'ta da bir deprem oldu. Şu anda Arnavutluk'a da aynı desteği elimizden geldiği kadar veriyoruz. Biraz sonra dostum Gordan'la ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi ele alacağız. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanıyla, Sayın Başbakanla ve Meclis Başkanıyla da bu konuları ele alma fırsatımız olacak. Elbette deprem ve afet konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi de dayanışmamızı nasıl artırabileceğimizi de değerlendireceğiz. Ben bir kere daha bu yaşanan depremlerden dolayı Hırvatistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve vefat eden vatandaşlarından dolayı da taziyelerimizi iletiyorum."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı