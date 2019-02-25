Dha Dış - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda Konuştu
Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştuİsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
Dha DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM'de 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu
İsviçre (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki ofisinde düzenlenen 'Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu.
Kaynak: DHA