Dha Dış - Dha, Akkuyu'nun Rusya'daki Referans Santraline Girdi

, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin referansı olan Voronej bölgesindeki Novovoronej Nükleer Güç Santrali'ne girdi. Yaklaşık 4 bin kişinin çalıştığı santral 2,5 milyon nüfusa sahip Voronej bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılarken, aynı zamanda 40 bin nüfuslu Novovoronej'in ısınma ihtiyacının da yüzde 50'sini sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Nisan 2018'de temelini attığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikizi olarak nitelendirilen, Voronej kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta Don Nehri kıyındaki Novovoronej Nükleer Güç Santrali, bölgenin hem istihdamına, hem de ekonomisine katkı sağlıyor. 54 yıllık santral, Voronaej bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 85'ini karşılarken, aynı zamanda Novovoronej'in ısınma ihtiyacının da yüzde 50'sini sağlıyor. İlk 3 ünitesi sırasıyla 1984, 1990 ve 2016 yılında devreden çıkartılan santral, yenilenen geliştirilmiş güvenlik sistemleriyle yapılan 4- 5 ve 6'nci güç üniteleri ile faaliyetlerine devam ediyor.

Akkuyu NGS'nin temelini oluşturacak olan, modern 3 (+) nesil VVER-1200 reaktörleri bünyesinde barındıran santralin başmühendis yardımcısı Igor Gusev, Akkuyu'ya rol model santralin, teknolojik altyapısı ile de adından söz ettirdiğini belirtti. Gusev, "Enerji ünitelerimizin devreye girmesiyle birlikte bölgemiz ekonomik açıdan daha avantajlı hale geldi. Yatırımcıların imkanlarının artmasının yanı sıra genç nesil için istihdam imkanları da artmıştır. Projemiz sayesinde ödemiş olduğumuz vergilerle, yerel yönetimin bütçesi artmış, bununla birlikte insanların yaşam kalitesi de yükselmiştir. Rusya'da özellikle gençler arasında nükleer enerjiye ilgi arttı. Nükleer uzmanı olmak isteyen veya bununla ilgili bölümleri kazanmak isteyen öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Aralarında Türk öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi, bu dalın olduğu okullarda ve enstitülerde eğitim alıyor. Gençler bu mesleği, hem kariyer açısından, hem de maddi getirisi açısından iyi bir gelecek olarak görüyor" dedi.

Gusev, Mersin'de kurulumu devam eden Akkuyu NGS'nin, Novovoronej-2 projesi esas alınarak yapıldığını ifade ederek, "Akkuyu NGS projesi Türkiye için yeni bir milat olacaktır. Biz, buradaki projeyle birlikte yeni enerji ünitelerinin sektöre, bölgesel ve ulusal ekonomiye çok büyük katkılar sağladığını ve ivme kazandırdığını gördük. Aynı zamanda yeni ve yüksek teknolojilerle yapılan ekipmanlar ve inşaat malzemeleri açısından çok fazla siparişler veriliyor. Böylelikle yan sektörlere de çok fazla olumlu etkisi olacaktır. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; bir nükleer santral ünitesi kurulduktan sonra proje bununla bitmiyor. İnşaat bittikten sonra işletme aşamasına geçiyor. İşletme personelinin yanı sıra ekipmanların bakımı, servisi, onarımı gibi birçok alanda personele ihtiyaç duyuluyor. Yani yeni bir istihdam alanı daha yaratılıyor. Bu istihdamın bölgeye ve Türkiye'ye katkısının çok büyük olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Akkuyu'nun, Türkiye'ye nükleer enerji alanında büyük bir deneyim kazandıracağını kaydeden Igor Gusev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de nükleer enerji sektörü geliştikçe, yeterli şekilde eğitilmiş, yetkinlikler kazanmış uzmanlar oluşacaktır. Türkiye, bir santralle yetinmeyip sonrasında kendi projelerini hayata geçirebilir. Bunun örneğini Çin'de gördük. Çin, Rusya, ABD ve Fransa'nın projelerinden hareket ederek kendi çabaları ve kaynaklarıyla nükleer santral yapma konumuna ulaştılar ve uluslararası piyasalarda bu alanda yer edindiler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Santral alanının görüntüsü

-Santral bacalarının görüntüsü

-Santralin idari bina görüntüsü

-Reaktörün çatı görüntüsü

-Yürüyen çalışanlar

-Santralin dışarıdan genel ve detayı

-Santraldeki reaktörün görüntüsü

-Reaktöre bakan bir kişi

-Reaktöre doğru yürüyen bir kişi

-Reaktörü kontrol eden görevliler

-Santralin kontrol odasından genel ve detay

-Santralin Başmühendis Yardımcısı Igor Gusev'in açıklamaları

GÖRÜNTÜLER DGS'DE YURT SIRASINDA - Ercan