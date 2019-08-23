Dha dış- devrilen triportördeki yükün altında kaldılar.
Çin'de iki adam, üzerinde yük taşıdıkları triportörün devrilmesiyle aracın altında mahsur kaldı.
Olay, Çin'in Fujian şehrinde meydana geldi. Üstünde yüzlerce kilo ağırlığında yük olan triportör, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle devrildi. Devrilen triportörün altında 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, yoldan geçen 2 gencin tek tek yükleri kaldırmasıyla kurtuldu. Aracın altında kalan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
O anları trafik kameraları kaydederken, olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Triportörün devrilme anı
-Yüklerin altında kalan 2 kişi
-Yoldan geçenlerin yükleri tek tek kaldırarak mahsur kalanları kurtarması
-Olay yerine polis ve ambulansın gelmesi