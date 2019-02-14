Dha Dış - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Görüştü
'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
'Suriye' konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Rusya'nın Soçi kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntü
Kaynak: DHA