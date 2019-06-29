DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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-Görüşmeden görüntüler
Kaynak: DHA
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