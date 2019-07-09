DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Kaynak: DHA