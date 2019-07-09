DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştüBosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve...

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Cumhurbaşkanları ile görüştü
Bosna Hersek (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ile görüştü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et