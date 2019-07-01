DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da, Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
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