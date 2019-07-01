DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü
Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA
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