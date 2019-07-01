DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile görüştü

Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.


Kaynak: DHA
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