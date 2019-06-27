DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı

Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.

Kaynak: DHA