DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldıJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da çay seremonisine katıldı
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde çay seremonisine katıldı.
Kaynak: DHA
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