DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanını kabul etti
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.

Kaynak: DHA
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