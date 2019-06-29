DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile zirvenin gerçekleştirildiği INTEX Fuar Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
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-Görüşmeden görüntüler
Kaynak: DHA
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