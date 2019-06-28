DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.
Kaynak: DHA
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