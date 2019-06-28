DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul ettiJaponya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, David Malpass'ı kabul etti
Japonya (DHA) ? G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et