DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandıÇin (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
Çin (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Kaynak: DHA
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