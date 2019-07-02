DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de,  Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Resmi karşılama töreninden görüntüler


Kaynak: DHA
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