DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştüBosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü
Bosna Hersek (DHA) ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'te, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.

Kaynak: DHA
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