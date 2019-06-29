DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Zirvenin yapıldığı INTEX Fuar Merkezi'ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
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-Görüşmeden görüntüler
Kaynak: DHA
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