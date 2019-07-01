DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Japonya'da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds'ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.

DHA DIŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye edildi

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki temasları sırasında eski milli futbolcu olan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Japonya'da oynadığı eski takımı Urawa Red Diamonds'ın yöneticileri tarafından forma hediye edildi.


Kaynak: DHA
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