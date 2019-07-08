DHA DIŞ- Çin: İran krizinin sebebi ABD'nin zorbalığı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın 'İran Nükleer Anlaşaması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltmasının sebebinin, ABD'nin 'zorbaca' davranışları olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Elimizdeki veriler, tek taraflı zorbalığın durumu kötüye giden bir tümör olduğunu gösteriyor. İran nükleer krizinin tek sebebi ABD'nin İran üzerinde uyguladığı baskı" dedi.

Kaynak: DHA

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