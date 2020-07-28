DHA DIŞ -Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
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DHA DIŞ -Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldıBeril SÖNMEZ, (DHA) - Çin'de bir çocuk nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarasına çekilerek mahsur kaldı.

28.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:10

DHA DIŞ -Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Beril SÖNMEZ, (DHA) - Çin'de bir çocuk nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarasına çekilerek mahsur kaldı. Çocuğun elinin küçük bir delikten çıktığı fark edildi ve kurtarıldı.

Çin'in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde nehirde yüzdüğü sırada akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı. Küçük çocuğun elinin nehir kenarındaki küçük bir delikten çıktığı fark edilince, itfaiye tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Büyükbabası tarafından nehre yüzmeye götürülen küçük çocuk, bir anda suyun yüzeyinden kayboldu. Çaresizce torununu arayan adam ve çevredekiler, nehir yakınında toprakta bulunan küçük bir delikten çocuğun elinin çıktığını gördü. Büyükbabası, itfaiye gelene kadar küçük çocuğun elini tuttu. Çocuk, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarıyla kurtarıldı.

DHA DIŞ -Çin'de yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA

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