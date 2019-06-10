DHA DIŞ - Çin'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu: 7 ölü

– Çin'de şiddetli yağışlar birçok eyalette sele ve toprak kaymalarına neden oldu. Binlerce kişinin selden etkilendiği belirtiliyor.

Çin'de şiddetli yağışlar güneyde yer alan Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Guangdong eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bunun sonucunda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, bazı eyaletler, selden etkilenen bölgeler için özel ekip gönderilmesini talep ederken; binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğine, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna ve tarım arazilerinin zarar gördüğüne değinildi.

Ayrıca sosyal medyada, yaşanan toprak kayması; araçların selde sürüklenme anları; insanların köprüde mahsur kaldığı ve bir istinat duvarının araçların üserine devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.

Görüntü Dökümü

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-Meydana gelen toprak kaymasının görüntüsü

-Toprak kaymasının farklı açıdan görüntüsü

-Toprak kayması sonucu sokaktaki araçların zarar görmesi

-Araçların suda sürüklenmesi

-İstinat duvarının araçların üzerine çökmesi

-Sular altında kalan caddeler

-Köprüde mahsur kalan insanlar

Kaynak: DHA