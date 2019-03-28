Dha Dış ? Çin'de Polis Merkezine Bombalı Saldırı 3 Yaralı
Dha DIŞ ? Çin'de polis merkezine bombalı saldırı 3 yaralıÇin (DHA) ? Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dha DIŞ ? Çin'de polis merkezine bombalı saldırı 3 yaralı
Çin (DHA) ? Çin'de polis merkezine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yerel medya, Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde bulunan polis merkezine el yapımı bomba ile saldırıldığını duyurdu. Polis merkezinin girişinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Olay yerel saat ile 1350'de meydana gelirken, şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığı söylendi.
Kaynak: DHA