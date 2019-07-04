DHA DIŞ - Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.
– Çin'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 5 kişi yaralandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasında Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17'de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.
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Çin Deprem Ağları Merkezi'nin (CENC) açıklamasında Çin'in Sichuan eyaletinde yer alan Yibin şehrinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Yerel saat ile 10.17'de meydana gelen depremin 5 kişinin yaralandığı ve bazı yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Deprem anıda bulundukları yerden dışarıya çıkan insanların görüntüsü
-İş yerinin deprem anında içeriden görüntüsü
-Bir evin içinden çekilmiş deprem anı sarsıntısı
Kaynak: DHA
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