Dha Dış – Çin'de 2 Bin 700 Fildişi Ele Geçirildi

– Çin'de 2 bin 700 adet fildişi ele geçirildi. Çin gümrük yetkilileri, ülke tarihinin en büyük kaçakçılığı olduğunu duyurdu.

Yerel medya, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Genel İdaresi'nin 2 bin 700 adet fildişini ele geçirdiğini duyurdu. 7,5 ton ağırlığında olduğu belirtilen fildişlerinin, yaklaşık bin filin öldürülmesi ile elde edildiği belirtilirken; 20 kişinin de tutuklandığı duyuruldu.

Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Hu Wei'nin toplantıda yaptığı açıklamada, "Fildişi ve soyu tükenmekte olan her türden elde edilen ürünlerin kaçakçılığına karşı hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA