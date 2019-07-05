DHA DIŞ- Çimento kamyonu Rus konsolosluk binasına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

İran'da kontrolden çıkan çimento kamyonu, Rus elçiliği binasına çarptı. Olayda, kamyon sürücüsü öldü, 5 kişi de yaralandı.

Başkent Tahran'da meydana gelen kazada, çimento kamyonu kontrolden çıkarak Rus konsolosluk binasına çarptı. Meydana gelen kazada, kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği; 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polisin ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA

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