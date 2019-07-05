DHA DIŞ – Cerrahlardan felçli hastalara yeni umut

– Avustralya'da cerrahlar, felçli hastalara umut olacak buluşa imza attı. El ve kol fonksiyonlarını geri kazandıracak ameliyat tekniği geliştirdiler.

Avustralyalı cerrahlar, omuriliğin üstünde çalışan kaslara bağlı sinirleri, altındaki felçli kaslara bağlayabildikleri yeni bir ameliyat tekniği geliştirdi. Keşfedilen yeni teknik, tamamen felç tanısı konan hastalara uygulanabilirken; hastalar geliştirilen bu yenilik sayesinde el ve kol fonksiyonlarını geri kazanabilecek.

Tıp dergisi Lancet'de yer alan bu çalışma, araştırmacılar tarafından çok büyük bir gelişme olarak değerlendirildi. Şu ana kadar yaş ortalaması 27 olan 16 gence 59 sinir aktarımı gerçekleştirilirken, bu gençler sinir aktarımı sayesinde kollarını kaldırmak, ellerini açıp kapamak, nesneleri tutmak gibi eylemleri gerçekleştirebildiler.

Bugüne kadar omuz eklemi fonksiyonunu yeniden yapılandırmak için tendon aktarım yöntemi kullanılıyordu. Bu yöntem, çalışan kasın felçli bölgeleri yerine oturtulmasıyla gerçekleştirilirken; sinir aktarımı yöntemi, bir sinirin alınıp birden fazla kas sağlayabilecek başka bir sinire devredilmesiyle yapılarak geleneksel yöntemlerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Melbourne Austin Hastanesi'nden Doktor Natasha Van Zyl, "Sinir aktarımı ameliyatının heyecan verici bir yenilik olduğuna inanıyoruz. Bu ameliyat, felçli bireylere günlük görevlerini yerine getirmek için el ve kol fonksiyonlarını yeniden kazanma imkanı sunuyor. Buna ek olarak bu kişilerin, sosyal yaşamlarında bağımsız bireyler olmasına olanak sağlıyor" dedi.

Keşfedilen yeni yöntemin geleneksel eski yöntemlerle de birleştirildiğini söyleyen Van Zyl, sinir aktarımı daha doğal ve kesin harekete neden olurken, tendon aktarımının ise güç ve kuvvetin yenilenmesi için önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: DHA

- Avustralya