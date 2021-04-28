Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
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Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cenevre'de 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferansa katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cenevre'de 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferansa katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde sürüyor. Konferansta Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki ikinci gün temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.  BM Genel sekreteri Guterres, düzenlenen konferans öncesi BM Cenevre Ofisi'ne giriş yapan ülke temsilcileri aile fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Guterres'in başkanlığında ilk toplantı başladı. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias katılıyor.


Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Son dakika haberleri | Cenevre'de Kıbrıs zirvesi: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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