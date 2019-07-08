DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul ettiBosna Hersek, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna 'Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.
DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
Bosna Hersek, (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna 'Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.
Kaynak: DHA
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