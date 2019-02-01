Dha Dış - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 İstişare Planı'nı İmzaladı
Dha DIŞ - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 istişare planı'nı imzaladıUkrayna (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.
Dha DIŞ - Çavuşoğlu ve Klimkin '2019-2020 istişare planı'nı imzaladı
Ukrayna (DHA) ? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) 7. Toplantısına katılmak için gittiği Ukrayna'da, mevkidaşı Pavlo Klimkin ile 2019-2020 'istişare planı'nı imzaladı.
İmzaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin başkanlığında
Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı'na geçildi
Kaynak: DHA