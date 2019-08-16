DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Sudan'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
16.08.2019 17:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.
Çavuşoğlu'nu Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed karşıladı.
Çavuşoğlu'nu Hartum Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Vekili Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından, "Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'nin imza töreni için dost ve kardeş #Sudan'dayız" mesajını paylaştı.
Kaynak: DHA