Dha Dış - Çavuşoğlu - Netanyahu Çok Husursuz Çünkü Suriye'yi Bölemeyeceğini Anladı

– Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Khemaies Jhinaoui'nin daveti üzerine Tunus'u ziyaret etti. Tunus'ta Türkçe öğrenen üniversite öğrencileri ve Türk vatandaşlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, Jhinaoui ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamanın ardından düzenlenen basın toplantısında Netanyahu'nun sözlerinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor." dedi.

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-Çavuşoğlu ve Jhinaoui'nin ortak basın toplantısı - Tunus

Kaynak: DHA