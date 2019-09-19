Dha dış 'çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldıMacaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
19.09.2019 16:19
DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı
Macaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.
Kaynak: DHA