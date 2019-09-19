Dha dış 'çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

Dha dış 'çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldıMacaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.

19.09.2019 16:19
Dha dış 'çavuşoğlu, macaristan başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

DHA DIŞ 'Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı'nın bakanları kabulüne katıldı

Macaristan, (DHA)- Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu Türk Konseyi Üye Ülkeleri Bakanları ile görüştü.

Kaynak: DHA
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