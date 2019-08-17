DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştüSudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.

17.08.2019 17:24
DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü

DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
Sudan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı açıklamada, 'Libyalı mevkidaşım Tahir Siyala ile görüşmemizde, Libya meselesinin barışçıl yollardan çözülmesinin önemini vurguladık. Uluslararası toplumun, Libya'daki çatışmaları durdurmak için ilkeli bir tutum sergilemesi gerekiyor' dedi.

DHA DIŞ-Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala ile görüştü
Kaynak: DHA
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