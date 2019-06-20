DHA DIŞ - Çavuşoğlu, İsfahan'da THY ofisi açtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde Türk Hava Yolları'nın (THY), satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.
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-Çavuşoğlu'nun satış ofisini açılışını yapması
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Kaynak: DHA
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